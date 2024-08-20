العين بالعين.. شاهد رد حزب الله القاصم على قصف البقاع

العالم _ خاص بالعالم

فكان الرد القاصم باطلاق المقاومة اللبنانية عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل، ليعلن الاعلام الحربي للحزب قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 وثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابعة للفرقة ذاتها في ثكنة يردن.

ضربات حاول جيش الاحتلال الاسرائيلي التصدي لها عبر تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لصواريخ حزب الله لكنها فشلت في ذلك ما ادى الى اندلاع حرائق واسعة في الاماكن المستهدفة.. ودعت بلدية كريات شمونة المستوطنين للبقاء قرب الأماكن الآمنة.

هذا ودوت صفارات الانذار في عدة مستوطنات بالجولان المحتل وقرب الحدود اللبنانية وسط تقارير تحدثت عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية لبنانية.

وكان جيش الاحتلال قد شن سلسلة غارات على بلدة تمنين التحتا، وأطراف منطقة النبي شيث، ومنطقة سرعين في قضاء بعلبك وقال انها مواقع تابعة لحزب الله، جاء هذا بعد اعترافه بمقتل ضابط وإصابة 6 عسكريين من اللواء ثلاثمئة بانفجار طائرات مسيرة في الجليل الغربي.

وسبق ذلك سقوط شهيد و12 جريحا جراء القصف الجوي والمدفعي على لبنان منذ عصر الاثنين.

مع هذا الرد اكد حزب الله ان العين بالعين وانه لن يدع الاحتلال يهنأ بجرائمه واستهدافه المستمر للقرى اللبنانية راهنا وقف القصف بإنهاء العدوان على قطاع غزة.