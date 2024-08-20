الاحتلال يفرج عن عدد من الفلسطينيين ويستعيد جثامين أسرى في غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في قطاع غزة إن الاستهدافات بالطائرات الحربية الإسرائيلية مستمرة، بالإضافة إلى قصف مدفعي في مناطق شرق مدينة خانيونس والمناطق الشمالية مثل منطقة المطاحن وبلدة القرارة.

وأضاف أن الآليات الإسرائيلية تراجعت بعد هذا التوغل والعملية العسكرية البرية التي أعلن الجيش الإسرائيلي خلالها عن استعادة ستة من جثامين الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في منطقة مدينة حمد ومحيطها. حيث قامت فرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية بعمليات حفر في منطقة مدينة حمد في خانيونس، واستعادت جثامين الأسرى الإسرائيليين الستة، ثم انسحبت الآليات الإسرائيلية إلى الشرق من مناطق مدينة حمد بالقرب من بلدة القرارة ومنطقة المطاحن.

وفي سياق متصل، قال مراسل العالم إن الجيش الإسرائيلي أفرج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الاحتلال خلال هذه الحرب. حيث تم احتجازهم من مناطق متفرقة من القطاع، وتم الإفراج عن 33 أسيرا حتى الآن. ووصل عدد منهم إلى مستشفى ناصر بحالة صحية صعبة ومؤلمة، نتيجة آثار التعذيب والمعاناة الكبيرة التي عاشوها في الأسر.

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