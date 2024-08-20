سير الزيارة الأربعينية من منفذ الشلامجة.. تطورات وأحداث

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وقال مراسل العالم عاشور كناني إن منفذ شلامجة الحدودي شهد تطورات هامة في الأيام الأخيرة، حيث تم افتتاح الطريق المائي الذي يربط ميناء خرمشهر الإيراني بميناء البصرة العراقي، وبالتحديد ميناء العشار. هذا الطريق المائي الجديد يسهم في نقل أكثر من 230 زائرا يوميا، مما يخفف العبء الثقيل عن كاهل منفذي شلامجة والجذابة الحدوديين.

وأشار مراسل العالم إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه أعداد الزوار المتجهين إلى العراق للمشاركة في مراسم أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقد شهد المنفذ زيارات متكررة من المسؤولين المعنيين، بما في ذلك وزير الداخلية، والقائد العام لقوات الشرطة، والقائد العام لحرس الثورة الإسلامية، الذين اطلعوا على مجريات انسيابية الزيارة الأربعينية.

وأوضح مراسل العالم أن الزوار الإيرانيون أشادوا بالكرم العراقي الذي لمسوه خلال زيارتهم، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين ويعكس روح التعاون والتضامن بين الشعبين.

هذا ويتوجه ملايين الزائرين من مختلف مناطق العراق وبعض دول العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري إن عدد الوافدين إلى العراق حتى يوم أمس الإثنين بلغ أكثر من مليونين وأربعمئة ألف زائر، وأضاف أن عدد الزوار المغادرين بلغ أكثر من 850 ألفا. ووصف ميري الموقف الأمني في جميع المحافظات العراقية بالجيد، لافتا إلى أن حركة المرور تجري بانسيابية تامة على طريق الزائرين.