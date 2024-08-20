شاهد.. الاحتلال يوسع عدوانه على الضفة والمقاومة ترد

العالم _ خاص بالعالم

ففي اخر التطورات جدد جيش الاحتلال اقتحامه لمخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت فيما واصل الجيش حملة الاعتقالات و سياسة تدمير البنية التحتية في المناطق التي يقتحمها.

من جهتها فجرت كتائب شهداء الأقصى عبوة ناسفة بقوات الاحتلال قرب مسجد السلام خلال اقتحام مدينة نابلس وحققت إصابات مباشرة كما اطلق المقاومون النار باتجاه نقطة تفتيش لجيش الاحتلال على جبل جرزيم فيما اسقطت سرايا القدس طائرة اسرائيلية مسيرة.

وفي جنوب الخليل، استشهد شاب فلسطيني، واصيب العشرات في مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية لدى اقتحامها مدينة دورا ومخيم الفوار وعلى اثر ذلك أعلن عن اضراب شامل يشمل جميع مناحي الحياة في المدينة حدادا على روح الشهيد.

واقتحم جيش الاحتلال ايضا منطقة خلة حاضور وفتّش المنازل، وفرض إجراءات أمنية مشددة فيها، ونصب العديد من الحواجز على المداخل المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي التي اقتحم المستوطنون كذلك ساحته وأضرم اخرون النار في احد المنازل بالخليل.

ولم تكن الاوضاع فقط في الخليل بشمال الضفة الغربية ساخنه، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في طمون وطوباس وجبع كما القى الفلسطينيون زجاجات حارقة باتجاه مركبات مستوطنين قرب بلدة الخضر جنوب بيت لحم، التي اقتحمتها عدد من مركبات الاحتلال العسكرية وتمركزت فيها.

وفي رام الله وقلقيلية تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمنطقة كما هدمت منزلا ومنشآت تجارية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة وقرية دير الاسد تمهيدا لتنفيذ مخططات استيطانية.