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حماس تعرب عن استنكارها لتصريحات بايدن حول تراجع الحركة عن اتفاق وقف النار

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

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