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حماس: الوسطاء بقطر ومصر يعلمون أن الحركة تعاملت بإيجابية ونتنياهو هو المعرقل للاتفاق

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

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