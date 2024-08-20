شاهد.. عبور سلس لآلاف الزوار الإيرانيين عبر منفذ مهران الحدودي

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في منفذ مهران الحدودي بين إيران والعراق، إن المنفذ شهد منذ صباح اليوم الثلاثاء عبورا سلسا لآلاف الزوار الإيرانيين المتوجهين للمشاركة في مسيرة الأربعين وزيارة مرقد الإمام الحسين عليه السلام. وفقا للتقارير، عبر حوالي 8000 شخص من هذا المنفذ منذ الدقائق الأولى من الصباح وحتى الساعة الثامنة صباحا.

وفي المقابل، شهد المنفذ دخول حوالي 42000 شخص من العراق إلى إيران خلال الأيام الماضية، مما يعكس حجم المشاركة الكبيرة في هذه المناسبة الدينية الهامة.

وفي إطار الاستعدادات لتقديم الخدمات اللازمة للزوار، تم افتتاح مستشفى صحراوي في منفذ مهران قبل يومين، كما تم افتتاح مستشفى آخر من قبل حرس الثورة الإسلامية في منطقة الكوت بالعراق يوم أمس الإثنين.

وتتوفر جميع الخدمات الضرورية في منفذ مهران الحدودي، حيث يشهد المنفذ حضورا شعبيا كبيرا من محبي أهل البيت عليهم السلام.

وفي سياق متصل، تم توفير 300 وسيلة نقل مجانية لنقل الزوار من عمود 662 في طريق النجف إلى كربلاء إلى منفذ مهران، وذلك بالتنسيق الكامل بين الجانبين الإيراني والعراقي. وتستمر هذه الخدمات حتى عودة جميع الزوار بسلامة إن شاء الله.

هذا ويتوجه ملايين الزائرين من مختلف مناطق العراق وبعض دول العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين العميد مقداد ميري إن عدد الوافدين إلى العراق حتى يوم أمس الإثنين بلغ أكثر من مليونين وأربعمئة ألف زائر، وأضاف أن عدد الزوار المغادرين بلغ أكثر من 850 ألفا. ووصف ميري الموقف الأمني في جميع المحافظات العراقية بالجيد، لافتا إلى أن حركة المرور تجري بانسيابية تامة على طريق الزائرين.