الخارجية الإيرانية تنشر فيديو يوثق "جرائم اسرائيل"

العالم - فلسطين

وعلقت الخارجية الايرانية : "الأخلاق في قاموس الصهاينة وداعميهم.."

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و114 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم ال 319 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40173 شهيداً و92857 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.