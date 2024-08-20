الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية تنشر فيديو يوثق "جرائم اسرائيل"

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت وزارة الخارجية الإيرانية مقطع فيديو بشأن جرائم الإحتلال الإسرائيلي المؤلمة ضد الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وعلقت الخارجية الايرانية : "الأخلاق في قاموس الصهاينة وداعميهم.."

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024، أن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الشهداء، وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و114 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم ال 319 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 40173 شهيداً و92857 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

فئران ضخمة تأكل أذن وأنف جنديين صهيونيين!

شاهد.. الاحتلال يوسع عدوانه على الضفة والمقاومة ترد