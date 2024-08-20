'آيزنكوت' يوجه انتقادات حادة لــ'نتنياهو'!.. لماذا؟

العالم - الإحتلال

وقال آيزنكوت، النائب من حزب "معسكر الدولة" المعارض لإذاعة "103 اف ام" المحلية، إن نتنياهو "يريد عودة المحتجزين في غزة لكنه غير مستعد لاتخاذ قرارات شجاعة".

وأضاف في إشارة إلى سلسلة البيانات التي صدرت عن مكتب نتنياهو في الأيام الماضية حول اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة: "إنه (نتنياهو) يرسل قرارات عبر الرسائل النصية، لقد رأيت ذلك ولهذا السبب غادرنا (الحكومة)".

وكان حزب "معسكر الدولة" برئاسة بيني غانتس غادر الحكومة في يونيو الماضي.

وأشار آيزنكوت إلى معارضة نتنياهو للتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

وقال: "جميع رؤساء الأجهزة الأمنية، ومعظم وزراء الحكومة، ووزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم (المقرب من نتنياهو) وغيرهم دفعوا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل - الصفقة الشاملة، لقد أيدناها، وكان هناك معارض واحد هو نتنياهو".

ويوم الاثنين، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، عاد من القاهرة التي وصلتها مساء الأحد إلى تل أبيب، "دون أي تقدم في المحادثات".

ویوم الأحد الماضی، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لابيد، بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

ویواصل الکیان الصهیونی الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومن المتوقع أن يعقد الوسطاء جولة أخرى من المحادثات رفيعة المستوى مع وفد إسرائيلي بمصر في وقت لاحق من الأسبوع.