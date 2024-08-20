الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
١١:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كتائب المجاهدين: سقوط قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال بعد استهدافهم بقذائف الهاون في دير البلح

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :