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سرايا القدس: قصفنا تجمعا لاليات الاحتلال بقذائف الهاون في منطقة القرارة بخانيونس

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

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