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قصف مدفعي للاحتلال يستهدف مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

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