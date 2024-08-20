جائزة معهد رويان الإيراني الدولي للأبحاث إلى عالمين ألماني ونمساوي

العالم – إيران

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، صرحت "بروانه أفشاريان" أمينة سر مهرجان رويان الدولي للأبحاث في نسخته السادسة بأن معهد رويان للأبحاث وبإعتباره ممثلا لإيران قد خطا حتى الآن خطوة كبيرة في إعلاء اسم إيران وحصولها على مكانة مرموقة على المستوى الدولي من خلال إقامة هذا الحدث العلمي في مجالات الطب الإنجابي والخلايا الجذعية، وكذلك باستخدام أساليب التكنولوجيا الحيوية المتقدمة مثل الاستنساخ الحيواني.

ورأت أفشاريان أن أحد أسباب نجاح معهد رويان للأبحاث (Royan Institute) علاوة على وجود باحثين ذوي كفاءة ومبتكرين، هو إقامة تفاعلات دولية فعالة بطرق مختلفة مثل إقامة المهرجانات الدولية، وتابعت أن: الدليل على هذا الأمر إدخال وتعريف فعاليات رويان الدولية في المجلات العالمية من قِبل بعض العلماء الذين تم اختيارهم لمهرجان رويان الدولي في السابق.

وأشارت أمينة سر مهرجان رويان الدولي للأبحاث في نسخته السادسة إلى أن جائزة الدكتور كاظمي (Kazemi Prize)تمنح للباحثين المتميزين والمؤثرين في مجال علم الأحياء وتعد أحد الأنشطة الرئيسية لمهرجان رويان الدولي للأبحاث، مضيفة بأنه سيتم تسليم الجائزة في حفل يعقد يوم الأربعاء 28 آب/أغسطس 2024.

وذكرت أفشاريان أنه بعد وفاة مؤسس معهد رويان للأبحاث الدكتور سعيد كاظمي آشتياني، وتكريما لجهوده وتخليدا لذكراه بين العلماء الوطنيين والعالميين، إقترح قائد الثورة الإسلامية جائزة باسم "جائزة الدكتور كاظمي" تمنح سنويا لعالم حقق تقدما كبيرا في مجال العلوم البيولوجية.

وأشارت أنه منذ عام 2010 تم منح هذه الجائزة لخمسة باحثين متميزين من الولايات المتحدة، ألمانيا، هولندا وإيطاليا بالتعاون مع معهد رويان للأبحاث الأكاديمية ومعاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية الإيرانية.

وتابعت أنه في عام 2010 ولأول مرة مُنحت هذه الجائزة للبروفسور الأميركي رودولف جانيش (Prof. Rudolf Jaenisch) وهو عالم رائد في مجال علم الأحياء التطوري والتحوير الوراثي وتنظيم الجينات والعلاج بالخلايا الجذعية، كما أنه أستاذ علم الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وعضو مؤسس في معهد وايتهيد للأبحاث الطبية الحيوية.

وأضافت بأن الجائزة الثانية فكانت من نصيب البروفسور الألماني هانز روبرت شولر (Prof Hans Robert Schöler )، وهو باحث مشهور قدم مساهمة كبيرة في تقدم بيولوجيا الخلايا الجذعية على مدى سنوات عديدة.

وأوضحت أنه وفي عام 2015 منحت هذه الجائزة للبروفسور الأميركي روبرت س. لانجر (Prof. Robert S. Langer ) وهو أحد أهم العلماء في مجال التكنولوجيا الحيوية وأحد أفضل المبتكرين في العالم.

وأما الجائزة الرابعة فقد منحت للبروفسور يوهانس كارولوس كليفرز ( Prof Hans Clevers ) و هو عالم وراثة جزيئية هولندي، وعالم بيولوجيا الخلية وباحث في الخلايا الجذعية، كما أنه يعد أول من تعرف على الخلايا الجذعية المعوية ويعتبر من أبرز الباحثين على مستوى العالم في مجال الخلايا الجذعية الطبيعية وإمكاناتها للعلاج التجديدي.

وتابعت بأن البروفسور الايطالي ميشيل دي لوكا ( Prof Michele De Luca ) حصل على جائزة الدكتور كاظمي الخامسة لعام 2018 عن أبحاثه في مجال العلاج بالخلايا والعلاج الجيني المشترك لمرضى انحلال البشرة الفقاعي (الفراشة).

مهرجان رويان الدولي السادس للأبحاث

وعن الدورة السادسة لهذا المهرجان ومنح جائزة الدكتور كاظمي، أوضحت أمينة سر مهرجان رويان الدولي للأبحاث أنه وبدعم من معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي التابعة لرئاسة الجمهورية، والمجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهيئة الجهاد البحثي والأكاديمي، تمت الموافقة على النظام الأساسي لجائزة الدكتور كاظمي من قبل المجلس الأعلى للثورة الثقافية في 15 آب/أغسطس 2023، وصدر بتوقيع الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي في صيف العام نفسه.

وعليه أوضحت أنه وفي هذا الصدد ووفقا للنظام الأساسي المعتمد لهذه الجائزة فقد تم رفع قائمة أسماء المرشحين لجائزة عام 2024 من قبل اللجنة العلمية التنفيذية لجائزة الدكتور كاظمي ومقرها في معهد رويان الجامعي للأبحاث برئاسة رئيس معهد رويان للأبحاث وأمين سر معاونية البحوث والتكنولوجيا لمعهد البحوث.

وتابعت أن هذه اللجنة مكونة من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس ذوي الصلة، وبمساعدة محكمين محليين ودوليين وبعد عقد عدة اجتماعات وبموافقة المجلس العلمي لمعهد رويان للأبحاث، تم إعداد وتقديم قائمة أسماء المرشحين للجائزة إلى مجلس رسم السياسات لجائزة الدكتور كاظمي في حزيران/يونيو 2024 لاختيار الفائز النهائي وفقا للمادة (3) من النظام الأساسي لهذه الجائزة.