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مصادر فلسطينية: 5 شهداء جراء قصف الاحتلال دير البلح وسط قطاع غزة

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٢٨ بتوقيت غرينتش

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