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حركة الجهاد الاسلامي: خداع ادارة بايدن في المفاوضات يهدف لفرض املاءات حكومة نتنياهو على الشعب الفلسطيني

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١١:٣٢ بتوقيت غرينتش

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