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حزب الله يستهدف ثكنتي 'نفح' و'يردن' بـ 100 صاروخ

حزب الله يستهدف ثكنتي 'نفح' و'يردن' بـ 100 صاروخ
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان-حزب الله، اليوم الثلاثاء، قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في ثكنة "نفح"، ومقر فوج المدفعية ‏ولواء المدرعات التابع للفرقة (210) في ثكنة "يردن"، بصليات مكثفة من الصواريخ.

العالم - لبنان

وأكّدت المقاومة أنّ أولى عملياتها لليوم جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

وفي وقتٍ لاحق، استهدف ‏المقاومة الإسلامية ثكنة "برانيت"، بالأسلحة ‏المناسبة، مؤكّدةً إصابتها إصابة مباشرة.‏

وأكد المصادر أنّ صليات من الصواريخ أُطلقت في اتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل.

واعتمدت المقاومة في لبنان دمج العمليات العسكرية في عملية واحدة، أمس استهدفت ثكنة "يعرا" وقاعدة "سنط جين"، واليوم استهدفت مقرَي قيادة فرقة الجولان وفوج المدفعية ولواء المدرعات، لافتاً إلى أن هذا الدمج يساعد في إرباك القبة الحديدة.

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