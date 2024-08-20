حزب الله يستهدف ثكنتي 'نفح' و'يردن' بـ 100 صاروخ

العالم - لبنان

وأكّدت المقاومة أنّ أولى عملياتها لليوم جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‏اعتداء ‏العدو الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع.

وفي وقتٍ لاحق، استهدف ‏المقاومة الإسلامية ثكنة "برانيت"، بالأسلحة ‏المناسبة، مؤكّدةً إصابتها إصابة مباشرة.‏

وأكد المصادر أنّ صليات من الصواريخ أُطلقت في اتجاه إصبع الجليل والجولان السوري المحتل.

واعتمدت المقاومة في لبنان دمج العمليات العسكرية في عملية واحدة، أمس استهدفت ثكنة "يعرا" وقاعدة "سنط جين"، واليوم استهدفت مقرَي قيادة فرقة الجولان وفوج المدفعية ولواء المدرعات، لافتاً إلى أن هذا الدمج يساعد في إرباك القبة الحديدة.