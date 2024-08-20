ما الموضوع المتناول في لقاء 'السيسي - بلينكن' اليوم؟!

العالم - مصر

وهبطت طائرة بلينكن، اليوم الثلاثاء، في مدينة العلمين الجديدة الواقعة شمالي مصر، في إطار جولة بالشرق الأوسط، تتمحور حول مسعى جديد للتوصل إلى هدنة واتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وشهد اللقاء "استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية الأمريكية القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين"، حيث أكد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، محذرا من "خطورة توسع نطاق الصراع إقليميا على نحو يصعب تصور تبعاته".

وصرح السيسي بأن "الوقت قد حان لإنهاء الحرب الجارية، والاحتكام لصوت العقل والحكمة وإعلاء لغة السلام والدبلوماسية، مشددا على "خطورة توسع نطاق الصراع إقليمياً على نحو يصعب تصور تبعاته".

كما من جانبه، إطلع بلينكن، السيسي، على "نتائج زيارته للكيان الصهيوني المغتصب"، مؤكدا "التزام الولايات المتحدة بجهود التهدئة والتوصل لاتفاق".

من ثم تبادل الطرفان آراءهما حول نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير بالدوحة وسبل تحريك الموقف وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة".

علما بأن بلينكن قبل وصوله الى مصر، كان في زيارة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، بيوم الأحد، ضمن جولته بالشرق الأوسط لبحث ملف الهدنة ووقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من 11 شهرا".

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بتل أبيب يوم أمس، " أن مصر وقطر هما "شريكان أساسيان في هذا الجهد من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، ووضع الجميع على مسار أفضل نحو السلام والأمن الدائمين".



وجرت جلسة مفاوضات في 15 و16 آب/أغسطس الجاري في عاصمة القطرية الدوحة، بهدف تبادل الأسرى والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي عن إجتماع مسؤولين كبار في العاصمة المصرية القاهرة "قبل نهاية الأسبوع الجاري" بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.