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8 شهداء وعشرات المصابين بعد استهداف الاحتلال دوار البركة بدير البلح وسط القطاع

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

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