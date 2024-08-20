الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات للاحتلال على بلدة الضهيرة في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :