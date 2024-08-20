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فيديو خاص:مفاوضات الدوحة والقاهرة، ونتانياهو فوق الشجرة!!

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت قبل قليل شقة سكنية مأهولة في منطقة بطن السمين جنوب خانيونس، ما ادى الى استشهاد امرأة وإصابة عدد آخر، فيما تحاول طواقم الانقاذ والاسعاف انتشال من تبقى تحت ركام المنزل.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مركز ايواء بمدرسة مصطفى حافظ، ما ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة العشرات.

الى ذلك قال المحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور لقناة العالم الاخبارية: لا شك ان هذا يؤكد ان هناك ضوءا اخضر اميركيا لكيان الاحتلال كي يرتكب هذه المجازر، وخاصة في الفترة الاخيرة التي شهدنا ارتفاع وتيرة هذه الاستهدافات فيها.

واضاف العمور: عندما يسكت العالم والمجتمع الدولي والقانون الدولي والمنظمات الانسانية عن كل هذه الضحايا يعني ان هناك ضوء أخضر.

وتابع: رأينا نتانياهو في الكونغرس وكيف يصفقون له، وعندما عاد اعطي دعما ماليا بأكثر من 3 مليارات دولار واعطي قنابل حديثة وصواريخ وطائرات اميركية وكل ما يحتاج.

واوضح العمور: الان يذهبون الى الدوحة والقاهرة من اجل انزال نتانياهو عن الشجرة واعطاءه نصرا سياسيا في قطاع غزة.

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