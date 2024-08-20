فيديو خاص:مفاوضات الدوحة والقاهرة، ونتانياهو فوق الشجرة!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مركز ايواء بمدرسة مصطفى حافظ، ما ادى الى استشهاد 12 شخصا واصابة العشرات.

الى ذلك قال المحلل السياسي الفلسطيني ثابت العمور لقناة العالم الاخبارية: لا شك ان هذا يؤكد ان هناك ضوءا اخضر اميركيا لكيان الاحتلال كي يرتكب هذه المجازر، وخاصة في الفترة الاخيرة التي شهدنا ارتفاع وتيرة هذه الاستهدافات فيها.

واضاف العمور: عندما يسكت العالم والمجتمع الدولي والقانون الدولي والمنظمات الانسانية عن كل هذه الضحايا يعني ان هناك ضوء أخضر.

وتابع: رأينا نتانياهو في الكونغرس وكيف يصفقون له، وعندما عاد اعطي دعما ماليا بأكثر من 3 مليارات دولار واعطي قنابل حديثة وصواريخ وطائرات اميركية وكل ما يحتاج.

واوضح العمور: الان يذهبون الى الدوحة والقاهرة من اجل انزال نتانياهو عن الشجرة واعطاءه نصرا سياسيا في قطاع غزة.

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