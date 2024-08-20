نص مذكرة التفاهم العسكري بين العراق وتركيا

العالم - العراق

وتنص المذكرة على عدة فقرات، منها أن يقوم الطرفان (العراق وتركيا) بمواجهة التنظيمات الارهابية المحظورة وحظر ممارسة أي نشاط من أراضي أحد البلدين تجاه البلد الآخر.

كما تنص ايضاً على إنشاء مركز تنسيق أمني مشترك يشار اليه فيما بعد بالمركز المشترك، في محافظة بغداد، ويرتبط بقيادة العمليات المشتركة، وتتم ادارته بشكل مشترك بين جمهورية العراق والجمهورية التركية.

وكذلك يتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين، يرأسها رئيس أركان الجيش في البلدين وتضم في عضويتها عن الجانب العراقي كلاً من وكلاء وزارة الداخلية ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات وهيئة الحشد الشعبي واقليم كوردستان، وعن الجانب التركي وكلاء وزارة الداخلية ومستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات للاشراف على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه.

واحدة من فقرات المذكرة تنص على تبادل واستخدام وحماية جميع المعلومات والوثائق وحقوق الملكية الفكرية والمادية والمواد العسكرية المزودة أو المنتجة والمصنفة "سرية" بموجب مذكرة التافهم هذه، استناداً الى الاتفاقات اللاحقة أو الترتيبات المبرمة بين الطرفين.

وكذلك يتم تسوية أي نزاع ناجم عن تطبيق أو تفسير مذكرة التفاهم هذه من خلال التفاوض والتشاور بين الطرفين بدون اللجوء الى محكمة محلية أو دولية أو الى طرف ثالث آخر، لغرض التسوية.