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غارة جوية للاحتلال على بلدة الشهابية في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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