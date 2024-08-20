الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

انفجارات واطلاق نار كثيف جنوب غرب حي الزيتون في مدينة غزة

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :