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طيران الاحتلال يستهدف دراجة نارية بين بلدتي الشهابية وبافليه في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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