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أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره 'زمن العار المظلم'

أيرلندا: العالم سينظر إلى الصراع في غزة باعتباره 'زمن العار المظلم'
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس إن العالم لم يفعل ما يكفي لتنفيذ وقف إطلاق النار في غزة.

العالم - أوروبا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا”، أن هاريس دعا إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والإحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه تم انتهاك بنود حقوق الإنسان في الاتفاقية التجارية.

وحذر هاريس من أن العالم سينظر إلى الصراع على أنه “زمن العار المظلم”.

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي إنه يسأل نفسه “كل يوم” عما يمكن أن تقدمه الحكومة الأيرلندية أكثر من ذلك.

وأضاف هاريس في دبلن الثلاثاء: “أرى أن المشاهد التي يمر بها الشرق الأوسط بشعة ولا يمكن تخيلها تقريبا من حيث حجمها ككارثة.

وأوضح هاريس “وصفتها بأنها حرب ضد الأطفال، وأعتقد أنها كذلك. إن ما تفعله إسرائيل غير متناسب على الإطلاق”.

وأكد أنه ورئيسي وزراء إسبانيا وسلوفينيا يدعون إلى مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

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