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غارة جوية للاحتلال على بلدة بني سهيلا بخانيونس جنوبي قطاع غزة

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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