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مصادر طبية بغزة: ارتقاء 52 شهيدا اثر القصف المتواصل على القطاع منذ الفجر

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

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