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4شهداء واكثر من 10 مصابين اثر قصف الاحتلال دوار بني سهيلا بخانيونس

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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