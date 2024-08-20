الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام الحكومي بغزة: الإحتلال ارتكب 3 مجازر بقصف مدرسة وسوق ونقطة شحن جوالات

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :