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دوي انفجارات بعمق الجليل الغربي بعد رشقة صاروخية اطلقت من لبنان

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

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