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الاعلام العبري: القبة الحديدية فشلت باعتراض مسيرات اخترقت اجواء الجولان

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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