الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة اللبنانية: شهيدان جراء غارتين للاحتلال على بلدة الضهيرة جنوبي البلاد

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :