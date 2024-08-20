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مصادر لبنانية: مدفعية الاحتلال تستهدف بلدات يارون وحانين وراميا جنوبي البلاد

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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