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مصادر فلسطينية: استشهاد فلسطيني واصابة آخر برصاص الاحتلال ببلدة برقا برام الله

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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