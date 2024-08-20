غالانت: مركز ثقل عملياتنا انتقل تدريجياً من غزة إلى لبنان

العالم - لبنان

وصرح غالانت : "عدوّنا يقاتلنا حتى الموت لكن عندما نخرجه عن توازنه عبر العمليات التخريبية لا يعرف كيف يتصرف" وفق تعبيره.

وزاد غالانت قائلاً: "لدينا مهام أخرى في الجنوب (غزة).. لدينا مختطفون (أسرى إسرائيليون) ونحن بحاجة إلى إعادتهم، ونتفاوض بشأن ذلك".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تصريحات غالانت جاءت في أعقاب جلسة تقييم للوضع العملياتي عند الحدود الشمالية، "تلقى فيها غالانت إحاطة حول أنشطة الوحدات في مهمات الدفاع بالجبهة الشمالية، والهجمات التي نُفذت لإحباط عمليات حزب الله في جنوب لبنان".

وأُصيب 11 شخصاً في غارات للاحتلال الإسرائيلي على البقاع شرقي لبنان، وبلدة المنصوري جنوبي لبنان، فيما رد حزب الله باستهداف ثكنة زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية، كما نفذ هجوماً جوياً مُتزامناً بأسراب من المسيّرات الانقضاضية على ثكنة يعرا (مقر قيادة اللواء الغربي 300)، وقاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة لقيادة المنطقة الشمالية).

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في جبهة لبنان الجنوبية، المستمرّ منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي بدأ غداة اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.