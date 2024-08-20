الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار بعدد من مناطق الشمال

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :