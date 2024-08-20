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صواريخ ومسيرات من لبنان تستهدف شمال كيان الاحتلال والجولان السوي

صواريخ ومسيرات من لبنان تستهدف شمال كيان الاحتلال والجولان السوي
الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إسرائيلية بأن شمال الكيان الاسرائيلي يتعرض لهجوم صاروخي كبير من لبنان وأن وابلا كثيفا من الصواريخ والطائرات المسيرة أصابت تلك المناطق.

العالم - لبنان

وسمع دوي أصوات انفجارات في عمق الجليل الغربي بعد صلية صاروخية جديدة انطلقت من جنوب لبنان.

وأطلق وابل كثيف من الصواريخ على قرية شمرا في الجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقها حزب الله من لبنان، وانفجرت طائرتان أخريتان في الجولان.

وفي الوقت نفسه، تم تحديد حوالي 40 عملية إطلاق من لبنان خلال الساعة الماضية، انفجر في إحداها صاروخان في تجمع متات. وأصابت إحداها منزلا وتسببت في أضرار، وانفجرت أخرى في في منطقة مكشوفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقام الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق في جنوب لبنان ردا على الهجوم بالصواريخ والمسيرات.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين في القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف منطقتي حنين وبيت ليف في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" في وقت سابق قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر فوج المدفعية ولواء المدرعات في ثكنة يردن.

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