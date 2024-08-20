الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية: نفذنا هجوما بمسيرات انقضاضية على مقر قيادة في ثكنة "كتسافيا"

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :