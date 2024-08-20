وزير خارجية أمريكا 'بلينكن' يصل قطر

العالم - الأميركيتان

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في إطار جولة تشمل كيان الإحتلال ومصر.

وزار بلينكن مدينة العلمين الجديدة في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية والهجرة إلى جانب الأزمة السودانية.

وتهد زيارة بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط هي الزيارة التاسعة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وتسبب العدوان الإسرائيلي في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من سكان غزة، إلى جانب انتشار الأمراض والأوبئة والمجاعة، نتيجة إغلاق إسرائيل لمعابر غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية أو خروج الحالات الإنسانية التي تحتاج للعلاج خارج القطاع.