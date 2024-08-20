الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في "يعرا" و"ادميت" و"عفدون"

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :