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محسن رضائي: درسنا تداعيات اجراءاتنا ولن نسمح لنتنياهو الغارق في المستنقع بالخروج من وضعه

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

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