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شهيدة وعدد من الإصابات باستهداف الإحتلال لمنزل في تل الزعتر بمخيم جباليا

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

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