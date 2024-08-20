الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حادثة حافلة الزوار الباكستانيين أسفرت عن استشهاد 20 زائرا وإصابة 20 آخرين

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :