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الصحة اللبنانية: شهيد و19 مصابا جراء غارات إسرائيلية على البقاع شرق لبنان

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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