الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤
٠٩:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

جيش الإحتلال ينسف مباني سكنية شرق مدينة حمد غرب خانيونس

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :