"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات

العالم-الاحتلال

وجاء في بيان لها على "تلغرام": "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء 20-8-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة".

وأضافت أن الاستهداف تم "بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

يذكر أن حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة ارتفعت إلى 40173 شهيد و 92857 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".