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الإسعاف الايراني: 28 شهيدا و20 جريحا بانقلاب حافلة الزوار الباكستانيين في يزد

الثلاثاء ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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