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مصادر فلسطينية:قصف مدفعي عنيف يستهدف محيط ابراج القسطل وسط القطاع

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

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