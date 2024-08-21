الحركة الأميركية في المنطقة والخضوع لشروط نتنياهو

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني الاعلان الاميركي عن موافقة نتنياهو على مقترحهم المحدث وهل هو مصر على رفض أي مقترح تضمن انهاء الحرب فيما حماس تصر على ثوابتها وتعتبر انما عرض عليها يشكل انقلابا على ما قبلته في 2 يوليو؟

- كيف سيكون موقف الوسيطين المصري والقطري من نتائج الجولة الحالية وبعدها عن التوصل لإتفاق يوقف العدوان مع تحميلها المسؤولية من قبل حماس؟

- هل ما حصل حتى الان يعطي حكومة نتنياهو تفويضا باستكمال العدوان وحرب الابادة بحسب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واستضافت هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أبوسامر موسى والخبير بالشؤون الاسرائيلية فراس ياغي.