الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤
٠٤:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الحركة الأميركية في المنطقة والخضوع لشروط نتنياهو

الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

ما الذي اسفر عن الحركة الديبلوماسية الاميركية في المنطقة بعد جولة تل أبيب والتوجه الى القاهرة في الدوحة الان وتحذير الرئيس المصري من توسع نطاق الصراع اقليميا؟

العالم _ مع الحدث

- ماذا يعني الاعلان الاميركي عن موافقة نتنياهو على مقترحهم المحدث وهل هو مصر على رفض أي مقترح تضمن انهاء الحرب فيما حماس تصر على ثوابتها وتعتبر انما عرض عليها يشكل انقلابا على ما قبلته في 2 يوليو؟

- كيف سيكون موقف الوسيطين المصري والقطري من نتائج الجولة الحالية وبعدها عن التوصل لإتفاق يوقف العدوان مع تحميلها المسؤولية من قبل حماس؟

- هل ما حصل حتى الان يعطي حكومة نتنياهو تفويضا باستكمال العدوان وحرب الابادة بحسب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واستضافت هذه الحلقة كل من القيادي في حركة الجهاد الاسلامي أبوسامر موسى والخبير بالشؤون الاسرائيلية فراس ياغي.

روابط ذات صلة

وزير خارجية أمريكا 'بلينكن' يصل قطر

تفاصيل زيارة بلينكن لمصر لإحراز تقدم في مفاوضات القاهرة

ما الموضوع المتناول في لقاء 'السيسي - بلينكن' اليوم؟!