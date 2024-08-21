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ممثلية إيران الأممية: جرائم كيان الاحتلال ضد الفسطينيين غير مسبوقة

ممثلية إيران الأممية: جرائم كيان الاحتلال ضد الفسطينيين غير مسبوقة
الأربعاء ٢١ أغسطس ٢٠٢٤ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبرت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي بانها غير مسبوقة.

العالم- ايران

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، الثلاثاء: إن ما يسمى بالجيش "الأكثر أخلاقية" قتل بلا رحمة في مجازر جماعية ما يقرب من 41 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وأضافت: إن جرائم كيان الإبادة الجماعية الإسرائيلي غير مسبوقة. انظروا كيف عرّف المتعصبون الأخلاق بطريقتهم الخاصة.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة (7 تشرين الاول/اكتوبر 2023) بلغ عدد الشهداء في القطاع 40500 شخص وعدد الجرحى 92401 شخص، منهم 33% أطفال و8.6 بالمائة مسنين و 18.4% نساء.

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